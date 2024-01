Polícia Civil recupera cachorro desaparecido e devolve à dona em VR

A Polícia Civil de Volta Redonda recuperou nesta sexta-feira (5) um cachorro desaparecido no bairro Monte Castelo pela manhã. O animal foi encontrado no bairro Pinto da Serra após a dona abrir na delegacia um registro de furto de seu animal de estimação.

Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, após análises de filmagens, os agentes constataram que o cãozinho foi pego pela passageira de um carro de aplicativo. Os agentes identificaram a placa do carro, conversaram com a motorista e foram informados que o animal estaria na rua e que a passageira queria abrigar o cãozinho.

A Polícia Civil informou que os agentes conseguiram o endereço da pessoa que havia pego o cãozinho e recuperou o animal. Um vídeo enviado pela Polícia Civil mostra o momento em que um dos investigadores chegam com o cão – da raça poodle – no colo e devolve à dona, que não esconde a felicidade. Veja abaixo o momento do reencontro.