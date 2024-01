PRF prende jovem com Mandado de prisão por homicídio em Itatiaia

Policiais rodoviários federais em patrulhamento ostensivo na Via Dutra, no km 315, sentido RJ, em Itatiaia, tiveram a atenção voltada para uma motocicleta Honda CG 125 fan KS, estacionada em um lote lindeiro às margens da rodovia

Devido a ausência de condutor no veículo e a presença de um capacete de motociclista sobre o banco, a equipe iniciou os procedimentos de idenficação veicular na motocicleta, momento em que um jovem de 24 anos apareceu e se apresentou como proprietário do veículo. Ele informou que havia comprado a motocicleta de uma pessoa, em Volta Redonda, sabendo que o veículo era oriundo de leilão de veículos e que estava providenciando a regularização de toda a documentação do veículo.

Nos procedimentos de fiscalização de pessoas, observou-se que constava um mandado de prisão, por homicídio em desfavor do jovem, expedido pela Vara única de Itatiaia no ano de 2023.

O suspeito, ao perceber que seria detido, empreendeu fuga a pé, correndo por cerca de 100m em direção à rodovia, entretanto, a equipe logrou êxito e capturou o foragido e o encaminhou para a Delegacia de Policia em Resende para as medidas cabíveis.