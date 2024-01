Barra Mansa segue com monitoramento de áreas de risco

Defesa Civil mantém alerta e avisa a população que entre em contato ao observar situações de perigo

A Prefeitura de Barra Mansa segue trabalhando durante todo o período de chuvas mais intensas. A Secretaria Municipal de Ordem Pública, por meio da Compdec (Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil), juntamente com as secretarias de Manutenção Urbana e de Assistência Social, está intensificando os serviços que já são realizados ao longo de todo o ano.

A Compdec informou, na manhã desta sexta-feira (05), que os rios estão dentro de suas calhas e sem o risco de transbordo. As equipes vêm mantendo constante monitoramento das áreas de risco.

O coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, frisou a importância dos moradores estarem atentos e, ao notarem qualquer movimento de cheia ou risco de deslizamento, devem entrar em contato imediatamente com o órgão.

– O período de chuvas de verão ainda se estenderá até o fim do mês de março e sempre existe a possibilidade de chover em outros meses do ano. Por isso, é de grande importância que as pessoas redobrem os cuidados e se mantenham em alerta – disse.

João Vitor ainda detalhou que Barra Mansa possui pontos críticos que são mais suscetíveis a inundações como bairros cortados pelos rios Barra Mansa e Bananal, além das áreas próximas ao Rio Paraíba do Sul.

O coordenador frisou ainda que os moradores de residências próximas a encostas devem reforçar a atenção.

– Baseado nas análises realizadas pela Defesa Civil Estadual, sirenes foram instaladas em localidades que tem maior risco de deslizamentos de terra e alagamentos. Estes equipamentos são acionados para alertar a população da previsão de chuva e para que elas saiam de suas residências e se dirijam a pontos seguros da localidade. Todo esse deslocamento para áreas de apoio é feito com a utilização de placas informando a rota – explicou.

O contato com a Defesa Civil de Barra Mansa pode ser feito através dos telefones 199 e (24) 3028-9370, além do WhatsApp (24) 98121-3427. Outra opção é o recebimento de alertas – para se cadastrar, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199. Foto: Arquivo PMBM