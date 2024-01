Família procura homem desaparecido em Itatiaia

A família de Luiz Alberto dos Santos, de 40 anos, morador do bairro Nova Conquista, em Itatiaia, está à sua procura. Ele não é visto desde terça-feira (02), quando saiu de casa pela manhã e não deu mais notícias.

De acordo com informações de vizinhos, Luiz foi visto no mesmo dia que desapareceu, no bairro Flórida, pedindo carona para motoristas às margens da Via Dutra. Ele usava blusa e calça preta. Informações sobre o paradeiro de Luiz Alberto podem ser passadas para a Polícia Civil pelo telefone (24) 3352-1469 ou pelo 190. (Foto: Arquivo Pessoal)