A Polícia Militar prendeu no final da tarde de sexta-feira (05), em um ponto de ônibus da Praça Miguel Couto Filho, no Centro de Sapucaia, um idoso de 62 anos, por importunação ofensiva ao pudor contra uma jovem de 25 anos.

O homem foi flagrado sentado ao lado da jovem, falando em seu ouvido, a acariciando e beijando seu rosto. Em certo momento, chegou a passar a língua no rosto da jovem, visivelmente assustada e desconfortável com a situação. Os policiais estavam em patrulhamento e perceberam que a vítima tentava de desvencilhar do assediador. Na abordagem , a jovem foi questionada sobre a situação e informou que não conhecia o homem, que ele queria ficar com ela, mas que ela não queria.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Três Rios, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso.