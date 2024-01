A Polícia Federal prendeu na manhã deste sábado (06), em um ônibus na Via Dutra, em Piraí, um homem de 41 anos, com 4 kg de cocaína. O ônibus havia saído de Barra Mansa com destino ao Rio de Janeiro e foi interceptado na Serra das Araras.

A droga foi encontrada em uma mochila e estava dividida em quatro tabletes. Os agentes contaram com a ajuda de um cão farejador da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

O homem vai responder por tráfico de drogas. A pena pode chegar a 15 anos de prisão.