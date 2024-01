Polícia Ambiental recupera pássaros silvestres em Valença

A Policia Ambiental recuperou no ínicio da tarde deste sábado(06), pássaros silvestres em uma residência na Rua Doutor Júlio Xavier, no bairro Laranjeiras, em Valença. Na ação, os agentes apreenderam 11 Coleiros, sete Trinca-ferros e um Canário da Terra. As aves foram localizadas pelos militares após denúncia de animais silvestres em cativeiro. Foi observado pela equipe que o local se tratava de área de amortecimento do Monumento Natural Estadual Serra dos Mascates.

Foi feito contato com a gestão do Parque Estadual Serra da Concórdia para autorizar a entrada na área. Os policiais foram recebidos na casa por uma mulher, esposa do homem suspeito apontado na denúncia. Depois ele apareceu no imóvel, autorizou as buscas e os pássaros foram encontrados. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Valença, sendo autuado, já que não tinha documentações pertinentes.