VR: Força-tarefa intensifica combate à dengue no bairro Sessenta

Agentes de endemia visitaram as residências para identificar possíveis criadouros; equipes da prefeitura também fizeram ações de limpeza urbana e de descarte de entulho

A Prefeitura de Volta Redonda realizou na manhã deste sábado, dia 6, uma força-tarefa no combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, chikungunya e zika. O mutirão contou com a presença de 80 funcionários das secretarias de Saúde (SMS) e Infraestrutura (SMI), que atuaram vistoriando as residências para eliminação de criadouros do mosquito e realizando ações de limpeza urbana e descarte de entulho. A força-tarefa promovida neste sábado está atrelada à campanha “10 minutos Contra a Dengue” e irá chegar a todos os bairros do município nas próximas semanas.

Durante as vistorias nas residências, os agentes de endemia da SMS apontaram para os moradores possíveis locais que possam servir de criadouros para o Aedes e entregaram panfletos informativos com dicas e orientações sobre prevenção ao mosquito. A moradora do bairro Edneia Mendes Pereira, de 56 anos, recebeu a equipe na sua casa e falou da importância deste trabalho de prevenção.

“A prevenção sempre será a melhor solução. Estamos vendo o quanto a transmissão da Dengue está crescendo em todo o país e esta força-tarefa nos traz um apoio importante no combate ao mosquito. Os agentes estiveram aqui, olharam a casa, mostraram pontos que podem vir a ser criadouros do mosquito e nos ensinaram como agir para evitar que isso aconteça. Agora é fazer a nossa parte e continuar semanalmente fazendo as ações preventivas”, destacou.

Paralelamente às vistoriais, equipes da SMI realizaram ações de limpeza urbana em todo o bairro, com roçada, capina, manutenção e tapa-buraco, entre outras. Além dessas atividades, a secretaria disponibilizou dez caçambas na Praça dos Ex-Combatentes para que os moradores do bairro pudessem descartar materiais inutilizados e entulho, que acabam servindo de criadouro do mosquito.

“Aproveitei a caçamba, porque não iria jogar no rio, porque é errado, e também é pouca coisa para pedir uma caçamba. É importante estarmos ligados e também fazermos a nossa parte. A prefeitura está de parabéns por esta força-tarefa e que ela consiga chegar a todos os bairros da cidade, ajudando no combate à dengue”, ressaltou o morador Roger Santos, de 42 anos.

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaina Soledad, falou sobre a ação e frisou a importância dos agentes falarem para os moradores realizarem a vistoria semanalmente.

“Esta primeira força-tarefa do ano foi um sucesso. Conseguimos chegar a todas as residências do bairro, levando muita informação e falando sobre a importância de os moradores também fazerem a parte deles neste combate ao mosquito”, destacou.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a prefeitura segue acompanhando o LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti), mapeando todos os bairros, principalmente os pontos mais críticos que foram identificados no último levantamento, realizado em outubro de 2023.

“Parabenizar a Janaína, a Poliana e suas equipes pela força-tarefa que intensifica ainda mais este combate à dengue que estamos fazendo. É uma situação que exige ações em conjunto do Poder Público e da população, com cada um fazendo a sua parte. Vamos chegar a todos os bairros da cidade para que possamos juntos combater este grande problema”, afirmou Neto.

Sintomas da dengue

Os sintomas mais comuns da dengue são dores musculares, febre, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. É recomendado que, ao apresentar um dos sintomas, procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima para o atendimento médico.

Dicas de prevenção ao Aedes

Mantenha a caixa d’água limpa e tampada;

Coloque areia nos vasos de plantas;

Mantenha as calhas sempre limpas;

Guarde pneus sempre cobertos;

Mantenha as lixeiras bem fechadas;

Guarde as garrafas de cabeça para baixo.

Fotos: Divulgação