Zagallo morre aos 92 anos no Rio de Janeiro

Uma das maiores lendas do futebol brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagallo morreu aos 92 anos, no final da noite de sexta-feira (5), no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito no perfil de uma rede social do tetracampeão. Zagallo estava internado desde o dia 26 de dezembro, no Hospital Barra D’Or.

Tetracampeão do mundo (como jogador em 1958 e 1962, como técnico em 1970 e como auxiliar técnico em 1994), Zagallo vinha enfrentando problemas de saúde e morreu vítima de falência múltipla dos órgãos, devido a comorbidades já existentes.

o Velho Lobo teve sua trajetória profissional marcada por várias conquistas e muitas histórias, especialmente ligadas à sua “superstição” com o número 13 e as frases, sendo a mais famosa “Vocês vão ter que me engolir” expressada aos gritos na conquista da Copa América de 1997.