Policiais militares com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, prenderam na noite de sábado (06), na Rua João Batista, em Barra do Piraí, dois foragidos da Justiça, Ana Carolina de Cassia Gama, de 24 anos e Nathan da Silva Dias, de 23.

Com informações sobre a localização dos suspeitos, os policiais abordaram os dois na rua, e nada de ilícito foi encontrado com eles. Ao verificarem o sistema, foi constatado que contra os dois havia um mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Barra do Pirai, por Roubo.

Eles foram levados à Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, onde foram cumpridos os dois mandados de prisão e tomadas a medidas cabíveis sobre o caso.

