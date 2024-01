Policiais militares efetuaram disparos na tarde deste domingo (7) contra um homem que sacou uma arma de fogo para atirar contra os agentes em Barra Mansa. O caso aconteceu no distrito de Nossa Senhora do Amparo, após os policiais receberem informações sobre um suspeito armado em uma área de mata, próxima a um escadão.

De acordo com a PM, em patrulhamento pelo local, o suspeito e outro homem foram vistos, sendo um deles reconhecido pela guarnição pela sua atuação no crime. O suspeito, já identificado, ao ver os policiais, sacou a arma, fazendo com que os agentes reagissem atirando duas vezes em direção ao homem.

Eles fugiram por uma área de mata e até o momento desta publicação não foram alcançados.