VR: Mulher esfaqueada pelo ex-companheiro não corre risco de morte

A mulher de 45 anos esfaqueada pelo ex-companheiro, de 60, na tarde de sábado (6), no bairro Conforto, em Volta Redonda, não corre risco de morte. Após ser atendida no Hospital São João Batista, a mulher prestou depoimento na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Após o crime, o acusado tentou se matar com a mesma faca usada no crime, mas foi impedido por policiais militares e já está preso na especializada do Aterrado.

De acordo com a PM, a mulher foi ferida nas costas, na barriga e nos braços. Após esfaquear a mulher, o homem correu para o seu carro, estacionado na Rua 231, se trancou no veículo, e tentou tirar a própria vida, chegando a cortar superficialmente o próprio pescoço. O ato foi flagrado por um dos policiais militares envolvidos na ocorrência e o agente teve que quebrar o vidro para imobilizar o suspeito e impedir o suicídio.

O Samu foi acionado e levou os dois para a mesma unidade médica. O PM envolvido na ocorrência também precisou ser atendido, já que cortou seu pulso e polegar durante a ação. Além disso, quando retirou a faca da mão do autor, o policial estava com sangue do homem e por isso teve que realizar um exame com foco para doenças transmissíveis.

Após atendimento, o suspeito foi levado para a delegacia e foi autuado por tentativa de feminicídio. A faca foi apreendida e um celular que estava no carro do suspeito também foi recolhido para ser periciado. (Foto: Polícia Militar)