Acidente mata mais de 20 na Bahia

Vinte e quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas em uma batida entre um ônibus e um caminhão na noite de domingo (7) em São José do Jacuípe, no norte da Bahia, a cerca de 290 km de Salvador. O acidente aconteceu na BR-324.

Das 24 vítimas fatais, 21 estavam no ônibus e três no caminhão. Um dos feridos foi levado para o hospital da cidade de Capim Grosso e os outros cinco para uma unidade de saúde de Nova Fátima. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. O acidente aconteceu por volta das 22h30, no km 381, próximo da cidade de Gavião, no sentido de Jacobina.