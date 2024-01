Confira ‘Lá Conéxion’, nova música do rapper Ocsob

O rapper Thiago Bueno, mais conhecido como “Ocsob”, de Barra Mansa, lançou no último sábado (6) a música “Lá Conexión” nas plataformas digitais. A canção foi feita com a participação especial do rapper cubano Ruzzo MC, co-fundador do grupo Orishas, vencedor de dois Grammys Latinos e com milhões de álbuns vendidos pelo mundo todo. A música também contou com a parceria dos artistas Hael EC e Bill Coyote.

De acordo com Ocsob, a música explora espiritualidade, crenças e conexões culturais entre Brasil e Cuba e tem o objetivo de oferecer uma experiência única e sonora aos ouvintes, prometendo ser uma adição significativa ao cenário musical contemporâneo. “É uma satisfação enorme poder realizar esse trabalho com pessoas de peso e qualidade. Fico feliz em saber que ele está ganhando essa proporção que até então eu achava que seria impossível, mas com muita dedicação e persistência, estou conseguindo deixar minha marca no cenário musical e contribuir para o desenvolvimento do rap no interior do estado”, destacou.

Morador do Centro, o rapper contou que começou na música em 2015, quando iniciou na roda cultural de Barra Mansa. “Desde então venho trabalhando com rap de várias formas, seja na música ou em atividades culturais, propagando ainda mais a cultura hip-hop na cidade”, disse. O primeiro trabalho de Ocsob que ficou conhecido em vários estados se chama “Eu Pixo”, que aborda o tema da cultura do graffiti e pixação. “Depois lancei o som “Eles Notam”, falndo um pouco sobre como é ser jovem periférico e como a sociedade nos vê. Em seguida veio o “Rebelde”, falando rebeldia de se fazer rap e mostrar que o rap é muito mais que falar só de drogas armas e mulher. Nessa caminhada conheci o Hael EC e ele me apresentou ao Probeat. Nessa conexão gravamos mais alguns trabalhos como “O corre vai virar”, “O rap não se ausenta”, “Bills” e “Ego”, detalhou.

Thiago afirmou que ainda neste ano está trabalhando em um EP com seis faixas inéditas. “Minha inspiração é meu cotidiano, minhas vivências e correrias. Levei meu rap pro estado de São Paulo, onde fiz conexões importantes com o Hael EC, Probeat, Billcoyote, Ariel, e Gabriel Garcia. Esse time que acreditou em mim e nos meus versos que fizeram essa conexão se tornar realidade e produzimos esse trabalho intitulado’ Lá Conexión’, com Ruzzo mc, fundador do grupo Orishas, ganhador de dois gremmys latinos”, concluiu.

O trabalho “Lá Conéxion”, pode ser encontrado em todas as plataformas de música, incluindo no Spotify, como pode ser conferido abaixo.

Link: https://open.spotify.com/intl-pt/track/7gkD8redMLMsUT9daTesH9