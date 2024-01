Uma cuidadora denunciou na noite de domingo (7), na delegacia de Volta Redonda, um homem por importunação sexual. A mulher é moradora do bairro Volta Grande II e trabalha na casa de uma idosa com Alzheimer no Retiro, onde presta assistências à mulher. O denunciado é o filho da idosa.

De acordo com a vítima, por volta das 21h20min, quando tomava conta da casa, o suspeito entrou na residência e sentou em uma cadeira ao lado onde ela estava com a idosa. Em determinado momento, o homem teria dito à cuidadora que queria fazer sexo com ela, o que foi negado. Em seguida, a cuidadora relatou que ele abaixou a calça, colocou um vídeo pornô em seu celular e começou a se masturbar. A cuidadora afirmou que o homem chegou a encostar o pênis nas costas dela.

Por estar com Alzheimer, a cuidadora afirmou que a idosa não possuía condições de prestar depoimento como testemunha sobre o ocorrido. De acordo com depoimento da vítima, foi a primeira vez que o suspeito cometeu o ato e que eles sempre mantiveram distância. Na delegacia, a mulher disse que queria representar criminalmente contra o homem.

Um inquérito foi aberto para investigar a conduta do acusado. O jornal mantém espaço aberto para caso a defesa do acusado deseje se manifestar.