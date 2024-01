A força-tarefa da Prefeitura de Volta Redonda de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, chikungunya e zika – encontrou 36 focos do mosquito no bairro Sessenta. O número representa 10% das casas visitadas pelos agentes de endemia durante a ação integrada das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e de Infraestrutura (SMI) realizada no último sábado (6).

“Foram 370 residências vistoriadas pelos agendes de endemia, que, além de eliminar os possíveis focos, também orientaram os moradores sobre como evitar a proliferação do mosquito. O número de focos encontrado é muito alto e mostra a importância de os moradores também fazerem a sua parte, realizando, semanalmente, a limpeza nas suas casas”, ressaltou a coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaina Soledad.

O Dom Bosco será o próximo bairro a receber a força-tarefa. Os trabalhos na localidade vão começar nesta terça-feira, dia 9, com as equipes da SMI realizando ações de limpeza urbana, como roçada e capina, além de disponibilizar também caçambas para a retirada de entulhos. Já no sábado, dia 13, agentes de endemia da SMS atuarão vistoriando as residências.

“Paralela às ações de combate à dengue, as equipes da Vigilância Ambiental da SMS estão realizando ainda o LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti) em todos os bairros de Volta Redonda. Esse levantamento é fundamental para identificar as áreas de maior incidência do mosquito e, com isso, direcionarmos o combate aos locais”, explicou a coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaina Soledad.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.