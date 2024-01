Homem é preso por violência doméstica em Paraíba do Sul

Um homem de 44 anos foi preso no fim da tarde de domingo (7) por violência doméstica contra a mulher em Paraíba do Sul. O caso ocorreu na residência do casal na Rua Domingos de Aguiar, no bairro Barão de Angra.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes tiveram que arrombar a porta para render e algemar o suspeito. A vítima foi encontrada desmaiada e com o rosto machucado e ensanguentado, com o filho lúcido nos braços. Ela foi levado para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, cidade vizinha. A irmã da vítima ficou responsável por tomar conta do filho da mulher.

Ainda segundo a PM, na residência, diversos objetos estavam quebrados. A PM informou que a todo momento o homem gritava dizendo ter sido “traído”. Ele foi levado para a delegacia, onde ficou preso em flagrante com base na lei Maria da Penha.