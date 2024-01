Um veículo dos Correios teve uma das rodas engolidas por um buraco que abriu na Rua 138, no bairro São Luíz, em Volta Redonda. O fato ocorreu nesta segunda-feira (8).

Até o momento desta publicação, o veículo ainda estava no local. Moradores colocaram pedaços de madeira e pneus para obstruir a via na tentativa de alertar os motoristas que trafegam no trecho que o asfalto na rua está cedendo.