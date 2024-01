Baixista da banda Ultraje a Rigor tem alta após 4 meses de internação

Mingau foi baleado na cabeça em Paraty em setembro de 2023

O baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, recebeu alta após quatro meses de internação no Hospital São Luiz, da Rede D’Or, na zona sul da capital paulista. Rinaldo Oliveira Amaral foi baleado na cabeça, em Paraty (RJ), no dia 2 de setembro de 2023.

Após receber os primeiros atendimentos no local, foi transferido para o hospital paulistano. No São Luiz, passou por três cirurgias e tratou de uma infecção. De acordo com nota divulgada pelo hospital, o paciente “reuniu condições de alta com segurança” e seguirá o tratamento para reabilitação em uma clínica.

Ainda de acordo como o comunicado do hospital, Mingau não está mais sedado, respira espontaneamente e tem “boa evolução do quadro neurológico”.

Dois suspeitos de envolvimento na ação que feriu o músico foram presos. Com informações da Agência Brasil