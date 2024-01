Família de Barra Mansa procura irmão desaparecido desde o Réveillon

Uma família de Barra Mansa está pedindo ajuda para encontrar um parente desaparecido desde o Réveillon. De acordo com o boletim de ocorrência, Thiago Silva Justino, de 34 anos, não é visto desde o último dia 31, quando saiu da casa da irmã, no bairro Apóstolo Paulo.

Na delegacia, a irmã contou que, por volta das 14h, Thiago disse que iria ao Rio para esfriar a cabeça e assistir a queima de fogos. Antes de viajar, após deixar a casa da irmã, ele teria passado em casa, no bairro São Silvestre, pego uma mochila, e ido em direção à capital.

No entanto, de acordo com a irmã, desde então, ele não atende às ligações e nem responde as mensagens enviadas para o seu celular. Ela contou ainda que Thiago saiu com os documentos e que ele possui uma tatuagem de um leão em um dos braços.

Qualquer informação sobre o paradeiro do homem pode ser passada ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia. (Foto: Arquivo Pessoal)