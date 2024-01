Policiais militares apreenderam no final da tarde desta terça-feira (09), na Rua Sebastiana da Silva, no bairro Areal, em Barra do Piraí, 83 unidades plásticas com crack.

Após informações sobre intensa movimentação de tráfico de drogas, os agentes foram ao local e encontraram o entorpecente. Ninguém foi preso. O material foi apresentado de Delegacia de Polícia da cidade.