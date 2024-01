Suspeitos são flagrados com drogas em Barra do Piraí

Policiais militares flagraram dois suspeitos, de 18 e 24 anos, com drogas, na noite de segunda-feira (08), na Rua Papa, no bairro Coimbra, em Barra do Piraí.

Os agentes estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para os suspeitos, já conhecidos pela guarnição. Na abordagem foram encontrados 34 tubos de cocaína e 10 sacolés de maconha com um dos suspeitos. Um celular Motorola também foi apreendido.

Os suspeitos e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis.