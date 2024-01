Investimento inédito na região vai ocupar quase 800 m² de área construída e oferecerá cuidados gratuitos para cães e gatos

As obras do Hospital Veterinário de Volta Redonda chegaram a um novo patamar nesta segunda-feira (8), quando foi iniciada a concretagem da laje do segundo andar da unidade. Segundo a empresa responsável pela obra, foram necessários cerca de 30 dias para fazer o serviço de alvenaria (levantar as paredes e estrutura de apoio da laje) do segundo pavimento. Ao mesmo tempo, a laje recebeu os conduítes das redes hidráulica, elétrica e de esgoto, sendo que o primeiro piso passou pelo processo de emboço e de colocação dessas redes nas paredes.

Agora, a construção do hospital poderá avançar para o terceiro piso. A previsão é que ainda nesta semana seja feita a marcação da alvenaria, a fim de iniciar-se o levantamento das paredes na semana seguinte. Para esse andar – onde ficarão os setores técnico e administrativo e a cozinha – será repetido o mesmo procedimento executar o emboço e instalação das redes elétricas, hidráulica e de agosto do andar inferior enquanto o próximo é erguido. A construção ainda terá um quarto pavimento, em que serão instaladas a caixa d’água e manutenção do ar-condicionado.

Quando concluído, o Hospital Veterinário de Volta Redonda terá 760 m² de área construída num terreno de 3,5 mil metros quadrados doado pela prefeitura. A estrutura vai contar com quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raios-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infectuosas; áreas de esterilização/higienização; gatil; e um canil.

O projeto da obra foi definido pela Prefeitura de Volta Redonda por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU). O Governo do Estado foi responsável pelo processo de licitação para escolher a empresa que está executando a obra, além da fiscalização e manutenção da unidade. O empreendimento terá um investimento total de mais de R$ 3,6 milhões e vai atender, além do município, outras cidades do Médio Paraíba, e sempre de forma gratuita.

Além do futuro Hospital Veterinário, a Prefeitura de Volta Redonda mostra seu compromisso em cuidar da saúde e bem-estar daqueles que são os “melhores amigos” dos moradores com outras iniciativas. Uma delas é o programa “Cidadania Animal”, que realiza a castração de cães e gatos de forma gratuita, com prioridade para protetores e ONGs (Organizações Não Governamentais), que são levados para o procedimento por meio da Ambulância Animal.

Outro projeto que tem mostrado ótimos resultados é o do Castramóvel Municipal, que realizou 1.715 castrações em cães e gatos até o último mês de outubro, tendo passado pelos os bairros Açude, São Sebastião, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Vila Americana e região do Roma. O primeiro bairro a ser beneficiado neste ano será o Padre Josimo, e as datas serão divulgadas nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr). O serviço é oferecido gratuitamente.