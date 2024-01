Unidade, localizada no Hospital São João Batista, está aberta para coleta do sangue de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h; pessoas de 16 a 69 anos podem doar

O Hemonúcleo de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), pede a ajuda da população para evitar a queda no número de doações no início do ano. Todos os tipos de sangue são importantes para a manutenção do estoque da unidade. Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos, em boas condições de saúde, pode doar sangue. O Banco de Sangue está aberto para coleta de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, exceto nos feriados.

A assessora administrativa e responsável pela captação de doadores do hemonúcleo, Cristina Teixeira, relata que neste período do ano, em decorrência das férias de verão, o número de doações cai consideravelmente.

“No início do ano entramos em uma fase de preocupação com o estoque, principalmente, pelo período ser antecedido pelas festas de fim de ano, também responsáveis pela redução no número de doações”, explicou.

Cristina contou que para manter o estoque abastecido vai intensificar a campanha para que os pacientes que irão passar por cirurgias no hospital no mês de janeiro tragam doadores para o hemonúcleo até o dia do procedimento.

“Além disso, pedimos aos familiares dos pacientes internados para tratamento e transfusão de sangue em toda a rede credenciada ao hemonúcleo de Volta Redonda para que ajudem na captação de doadores”, falou.

O Banco de Sangue também conta com o apoio da Pastoral da Saúde, ligada à Igreja Católica, para divulgar a importância de se tornar um doador voluntário de sangue. E, em fevereiro, será retomada a parceria com os colégios e universidades de incentivo à doação entre os jovens.

O coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, lembrou que o Hemonúcleo de Volta Redonda atende a seis hospitais: o próprio São João Batista, o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR) e o Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado), além de um hospital privado no município e duas unidades em cidades vizinhas.

“Precisamos de qualquer tipo sanguíneo. Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas”, alertou o médico, reforçando que, antes da coleta, todos passam por triagem clínica.

“Pode doar qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis; também é necessário estar em boas condições de saúde”, avisou Lula.

Veja alguns dos requisitos para ser doador de sangue

– Apresentar documento oficial de identificação com foto (RG, CNH, ou Carteira de Trabalho);

– Ter entre 16 e 69 anos (adolescentes com idade entre 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis);

– Pesar mais de 50 kg;

– Não estar em jejum;

– Não ingerir alimentos gordurosos;

– Estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue).

