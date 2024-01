Um motociclista ficou ferido em um acidente na manhã desta quarta-feira (10) no bairro Vila Americana, em Volta Redonda.

Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que o motorista faz uma conversão para a pista contrária e o carro acaba provocando a colisão com a moto. O motociclista ‘voa’ e o motorista deixa o local do acidente, conforme mostram as imagens. Não há informações se o homem retornou para prestar os primeiros socorros.

De acordo com as primeiras informações, o motociclista foi levado para um hospital e precisará passar por uma cirurgia ortopédica. Veja o vídeo abaixo.