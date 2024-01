A Polícia Militar prendeu na noite terça-feira (09) um homem com dois mandados de prisão em aberto, sendo um por tráfico de drogas e o outro por evasão do sistema prisional. A Prisão ocorreu na Rua Antônio da Silva Reis, no Loteamento Nova Esperança, em Barra Mansa.

Uma denúncia sobre suspeitos com armas e drogas e que um deles estaria com mandado de prisão, levou os agentes até o local. Na abordagem nada de ilícito foi encontrado, porém ao indagarem se algum dos suspeitos possuía armas e drogas, um homem apontou uma bolsa e disse que dentro dela havia uma pistola e alguns pinos de cocaína, e que pertenciam a ele. Dentro da bolsa foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, com 17 munições do mesmo calibre, 11 pinos de cocaína e R$180.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade, juntamente com o material apreendido, onde permaneceu preso. Em consulta ao sistema foi constatado haver contra ele dois mandados de prisão em aberto, por tráfico de drogas e evasão do sistema prisional. As demais pessoas que também foram levadas para a delegacia, foram ouvidas e liberadas.