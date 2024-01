PM prende suspeitos com mais de 3 kg de drogas em Barra Mansa

Uma abordagem da Polícia Militar, realizada na noite de terça-feira (09), na Rua Nossa Senhora Nazareth, no bairro São Judas Tadeu, em Barra Mansa, resultou na apreensão de drogas e na prisão de dois homens e uma mulher por suspeita de tráfico de drogas. Os agentes estavam em patrulhamento quando avistaram os suspeitos, que demonstraram nervosismo com a chegada da guarnição.

Na abordagem, foram encontrados um chaveiro, um celular e dois sacolés de maconha. Os policiais receberam uma denúncia de que eles usavam uma residência do local como “refinaria do tráfico” e, com a chave encontrada com eles, os agentes conseguiram entrar no imóvel. Na casa, foram apreendidos 2,24 kg de cocaína, 1 kg de maconha, mais dois celulares, seis balanças de precisão e uma grande quantidade de material para embalar drogas.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis. (Foto: PM/Divulgação)