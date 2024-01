VR: Laboratório Municipal realiza mais de 2,2 milhões de exames

Número de 2023 é 37% maior que o registrado em 2022. Levantamento da Secretaria de Saúde também aponta crescimento na quantidade de pacientes atendidos

Com uma média de aproximadamente 190 mil exames realizados por mês, o Laboratório Municipal de Volta Redonda, no bairro Aterrado, fechou o ano de 2023 com 2.288.208 análises laboratoriais. O número é 37% maior que o registrado em 2022, quando o laboratório fez 1.661.562 exames. O crescimento, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), se deve ao investimento na melhoria do atendimento, por meio da contratação da empresa Biomega.

Sheila Rodrigues, diretora do Departamento de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da SMS, explicou que a nova forma de prestação do serviço permitiu a estruturação de um laboratório central com capacidade para mais de 300 atendimentos por dia em pacientes ambulatoriais, localizado no bairro Aterrado. Segundo ela, também foi possível instalar laboratórios independentes nas redes de urgência e emergência e os descentralizados nos hospitais municipais, além da coleta descentralizada na Atenção Primária em Saúde, qualificando e agilizando as demandas diárias.

“A contratação da empresa para fazer os exames fez com que conseguíssemos, ao mesmo tempo, aumentar a quantidade e reduzir o custo médio para realizar os exames laboratoriais, permitindo ainda uma economia de escala”, afirmou Sheila.

Pacientes atendidos

O levantamento de 2023 também aponta um aumento no número de pacientes atendidos pelo Laboratório Municipal. Foram 187.633 no ano passado – número 37% maior que o registrado em 2022: 136.248. Segundo a pesquisa, o laboratório atende a uma média de 15,6 mil pacientes mensalmente.

A maior demanda da unidade é para realização de exames de sangue, mas o atendimento também envolve a saúde da mulher, com os preventivos; anatomopatológicos (leitura de biópsias e peças cirúrgicas); e exame de Imuno-histoquímica, utilizado na área de oncologia. O atendimento acontece no próprio laboratório central, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho e nos três hospitais (São João Batista, do Retiro e Nelson Gonçalves).

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, explicou que a contratação do serviço, além de agilizar o atendimento, também ampliou o acesso da população aos exames laboratoriais com a descentralização em toda a Atenção Primária.

“Também tivemos uma economia para os cofres públicos, que nos permitiu redirecionar recursos para outras ações de saúde que melhorem o serviço para a população. Com essa medida conseguimos aprimorar e qualificar nossa rede de diagnose e ofertar mais qualidade aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)”, disse a secretária.