Câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) ajudaram a localizar um motorista que encheu o tanque do carro e saiu sem pagar de um posto de combustíveis em Volta Redonda. O caso aconteceu nesta quinta-feira (11), por volta das 11h, em um estabelecimento no bairro Retiro. Câmeras do circuito interno do posto flagraram a ação, enquanto os equipamentos de monitoramento da prefeitura conseguiram descobrir o paradeiro do condutor, morador do bairro Casa de Pedra.

Foram utilizadas as câmeras de leitura de placas de veículo, as OCRs – Optical Character Recognition (reconhecimento óptico de caracteres, em português). Através desses equipamentos, o secretário e subsecretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa e subtenente Amauri Pego, respectivamente, chegaram até o Siena vermelho utilizado pelo suspeito, que efetuou o pagamento de R$ 221,93 logo em seguida.

“Através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e de um levantamento que fizemos com base na placa do veículo, localizamos a casa do suspeito, que efetuou o pagamento. O caso foi resolvido com as medidas cabíveis. Mais um exemplo de sucesso do projeto ‘Cidade Monitorada’”, celebrou o secretário Luiz Henrique.