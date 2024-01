Dom Bosco é o próximo bairro a receber força-tarefa contra a dengue

Ação integrada das secretarias de Saúde e Infraestrutura começa nesta sexta-feira, 12, e segue até sábado com vistoria a residências

A Prefeitura de Volta Redonda segue intensificando o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. O Dom Bosco é o próximo bairro a receber a força-tarefa que começa nesta sexta-feira, 12, e segue até sábado, 13.

A ação integrada conta com equipes das secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Infraestrutura (SMI), que atuam vistoriando as residências, eliminando possíveis focos do mosquito e também orientando os moradores. Além de promoverem ações de limpeza urbana, como roçada, capina e retirada de entulho.

A secretária de Infraestrutura de Volta Redonda, Poliana Moreira, comentou que a SMI vai providenciar três retroescavadeiras, dez caçambas e seis caminhões para que os moradores depositem materiais inutilizados e que acabam se tornando criadouro do Aedes aegypti.

“As nossas equipes vão intensificar os serviços de manutenção nesta sexta no Dom Bosco. É importante que a população descarte corretamente os materiais. Por isso, iremos disponibilizar as caçambas e caminhões para evitar o acúmulo de entulho nas casas”, disse a secretária.

A vistoria nas casas será feita pelos agentes de endemias que também vão orientar os moradores para prevenção e eliminação dos possíveis focos do Aedes. Além da força-tarefa, a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaina Soledad, destacou que o fumacê UBV (ultrabaixo volume) iniciou nesta semana a programação nos bairros.

“Com o apoio da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (SVEA) do Governo do Estado, o fumacê UBV começou a circular nos bairros para bloquear a transmissão do mosquito da dengue. O fumacê vai permanecer em Volta Redonda durante três semanas visitando outras localidades. Toda a programação será divulgada nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr)”, comentou a coordenadora.

A primeira ação da força-tarefa aconteceu no sábado (6) no bairro Sessenta, onde 370 casas receberam a visita dos agentes de endemia, resultando na identificação de 36 focos do mosquito Aedes aegypti. Fotos de divulgação