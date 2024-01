Jovens são presos com arma e drogas no bairro Dom Bosco

Policiais militares prenderam no início da tarde desta quinta-feira (11), dois jovens de 21 e 26 anos, com drogas e arma, na Avenida Beira Rio, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

Através de informações de populares, os agentes prenderam os suspeitos e apreenderam uma pistola 9mm com numeração suprimida, um carregador, 21 munições calibre 9mm, um celular Motorola, 4 vidros de loló, 81 pedras de crack, 41 tiras de maconha, uma mochila preta e R$95.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis.