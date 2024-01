PF deflagra operação Onça Viva após denúncia em Angra dos Reis

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (11) a Operação Onça Viva, onde apreendeu materiais de caça e encontrou um acampamento que seria usado para abater uma onça-parda que estaria atacando animais domésticos na Enseada do Sítio Forte, em Ilha Grande, em Angra dos Reis.

A ação foi iniciada após uma denúncia anônima para o Ibama, e além do Ibama, conta com a participação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Rio de Janeiro (BAC). A denúncia relatava que uma onça-parda havia sido vista atacando animais domésticos na Enseada do Sítio Forte, na Ilha Grande. Ainda segundo a denúncia, um grupo de caçadores estava se organizando para caçar e abater o animal.

A operação, segundo a Polícia Federal, faz parte da intensificação de ações para a repressão às infrações de caráter ambiental na Baía da Ilha Grande, em especial a prática da caça ilegal.