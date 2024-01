Polícia Militar prende foragido do sistema prisional em Resende 

Policiais militares, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, prenderam no final da manhã de terça-feira (09), na Rua dos Tupis, na Cidade Alegria, em Resende, um foragido da Justiça, de 25 anos.

A prisão fez parte da operação no município de Resende, visando a repressão ao tráfico de drogas, bem como a apreensão de armas, drogas e veículos, e de posse de informações sobre a localização do procurado, os policiais conseguiram localizá-lo e prendê-lo, sem que houvesse resistência no ato da prisão.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo fato de estar na condição de evadido do sistema prisional. Ele ainda possui anotações criminais, sendo duas por Tráfico de drogas e uma por Homicídio.

O criminoso foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.