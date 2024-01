A Polícia Militar abordou na noite de quarta-feira (10), na Rua Nossa Senhora do Carmo, no bairro Lagoa Azul, em Barra do Pirai, um homem de 55 anos, sem documentação. Ele foi levado para a Delegacia da cidade, porém nada de irregular foi verificado em relação ao mesmo.

Todavia, uma sobrinha do homem, de 28 anos, compareceu à delegacia e relatou que era ameaçada pelo tio, que é vigilante e está afastado das funções por motivos psiquiátricos e que no momento da ameaça ele estava de posse de uma arma de fogo. A arma estaria no interior de uma bolsa que o homem estava portando e que não poderia estar em posse de tal armamento, embora registrado, por ter perdido o direito de posse em virtude dos problemas psiquiátricos que apresentava.

Os agentes foram ao endereço informado, onde o homem confirmou as informações da sobrinha, mas negou que a estivesse ameaçando. Ele autorizou a entrada dos policiais em sua residência e fez a entrega de uma pistola Taurus 9mm. Foram apreendidos também três carregadores, munições, uma faca tática com bainha, um facão com bainha, uma machadinha, uma mira e um par de algemas.

O homem foi levado novamente à delegacia, com todo o material apreendido, onde a ocorrência foi registrada. Foi determinada a apreensão da arma e de todo o material e foi concedida uma medida protetiva em favor da sobrinha. O homem foi liberado após o término da ocorrência.