A Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda abre na próxima segunda-feira (15) as inscrições para a primeira turma de alunas de 2024 do projeto “Mulheres Mãos à Obra”, que capacita mulheres nos cursos da construção civil. Todos gratuitos, os cursos são exclusivos para moradoras da cidade com o Ensino Fundamental completo e maiores de 18 anos.

As interessadas poderão fazer a inscrição até o próximo dia 31 no Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira (CQP), na Avenida Pedro Lima Mendes, 495, no bairro Aero Clube, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. No ato da inscrição é preciso apresentar comprovante de residência, carteira de identidade e CPF, uma foto 3×4 e comprovante de conclusão do Ensino Fundamental.

Os cursos oferecidos no programa são os de eletricista predial; pedreira de acabamento e revestimento predial; pedreira de alvenaria predial; bombeira hidráulica predial; pintura predial; solda com eletrodo revestido; corte oxiacetileno e operadora de esmerilhadeira.

“Já capacitamos cerca de 600 mulheres. Somente no ano passado foram 181 formadas, sendo que a maioria já está atuando no mercado de trabalho, com carteira assinada, ou empreenderam com a abertura de empresas para a prestação de serviços na construção civil. Elas vêm conquistando renda, empoderamento e autonomia financeira. As mulheres estão vencendo desafios num mercado que antes era exclusivo dos homens, e mostrando que são capazes de ocupar qualquer setor de trabalho, onde elas quiserem”, afirmou a secretária Glória Amorim.

Sobre os cursos – Todos os cursos garantem certificados às alunas após 82 dias de aulas teóricas e práticas, com carga horária diária de três horas e meia. Os responsáveis pelos cursos são a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos em parceria com a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Gabinete de Estratégia Governamental, Secretaria Municipal de Assistência Social e Fundação Beatriz Gama (FBG). Os professores são contratados pela Fevre.

As mulheres inscritas recebem da prefeitura vale-transporte, lanche, uniforme e equipamento de proteção individual. As aulas acontecem de manhã, à tarde e à noite no CQP. (Foto: Divulgação)