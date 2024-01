Moradora pede ajuda para reconstruir casa após incêndio em Barra Mansa

A esteticista de animais domésticos Iasmin Pereira da Silva, de Barra Mansa, está pedindo ajuda para reconstruir sua casa após um incêndio praticamente destruir a residência. Na última terça-feira (9), sua casa na Rua Nápoles, no bairro Goiabal, pegou fogo e as chamas, além de destruírem seus eletrodomésticos, provocaram a morte de seu cachorrinho de estimação.

De acordo com Iasmin, o objetivo é juntar R$ 20 mil para a reerguer o imóvel (saiba como ajudar no fim da matéria). “Eu perdi absolutamente tudo. Geladeira, fogão, máquina de lavar, roupas, documentos e alimentos. Não sobrou nada”, lamentou.

Iasmin contou que na casa moram ela e seus filhos de 9 e 5 anos,. “Trabalho em uma clínica veterinária da cidade e eu não estava em casa no momento do incêndio. Meus filhos estavam com a minha tia. A minha filha de 5 anos e minha prima de 12 resolveram ir até a minha casa buscar uma caixinha de elásticos para brincar de fazer penteado no cabelo, quando de repente minha filha voltou gritando que minha cama estava pegando fogo”, relatou.

Ainda de acordo com Iasmin, no momento, ela está morando em um cômodo na casa da tia, que fica ao lado da sua. “A minha casa foi dada com muito amor pela minha avó, já falecida. Por favor, me ajudem. Graças a Deus eu trabalho, mas infelizmente o que ganho não é o suficiente para eu arcar com os custos. Que Deus retribua em dobro quem ajudar”, concluiu. Até o momento, apenas R$ 769 foram arrecadados. Para ajudar, basta clicar no link ao lado e doar: https://www.vakinha.com.br/4365305