Temporal atinge VR e córrego transborda no Conforto

Um temporal de verão atingiu Volta Redonda na tarde desta sexta-feira (12). No bairro Conforto, o Córrego Secades, ao lado da Rua 209, transbordou e a água invadiu as vias próximas. Um vídeo (veja abaixo) mostra o córrego fora do leito.

Transtornos também foram registrados na Vila Santa Cecília, Sessenta, Retiro e Vila Brasília. No momento desta publicação, a Defesa Civil ainda não havia divulgado o balanço do volume de chuva registrado na cidade e nem informações sobre quedas de árvore, desabrigados ou desalojados.