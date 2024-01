Tragédia em Três Rios: homem põe fogo na companheira e em si mesmo

Mais um caso de violência doméstica com desfecho trágico foi registrado na região, desta vez em Três Rios: um homem de 37 anos ateou fogo na companheira, de 20, e em seguida, em seu próprio corpo, na manhã da quinta-feira (11). O caso aconteceu na residência do casal, na Rua Rui Barbosa, no bairro Cantagalo.

Os dois foram socorridos pelos bombeiros e levados, segundo a Polícia Militar, com 80% do corpo queimado, ao Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição. A reportagem está tentando confirmar o estado do casal. O homem já está sob custódia da PM. Ainda não se sabe qual produto ele usou para provocar o fogo. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o casal tem uma filha de apenas 15 dias de vida.

A bebê foi deixada pela mãe com uma vizinha pouco antes de ser atacada. A notícia será atualizada assim que houver mais detalhes. (Foto: Divulgação)