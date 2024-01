Volta Redonda vai realizar nesta sexta-feira (12), a partir das 18h30min, uma bicicletada em homenagem à artista venezuelana Julieta Hernández, assassinada no Amazonas no final do mês passado. Ela foi dada como desaparecida no dia 23 de dezembro e seu corpo foi encontrado no último dia 5, enterrado em uma área de mata na cidade de Presidente Figueiredo. Julieta seguia de bicicleta em direção a Boa Vista, em Roraima, retornando para seu país.

O evento em Volta Redonda terá concentração na Praça Brasil. “Vamos pedalar e gritar por um mundo onde possamos pedalar livres e seguras. Venha participar com um nariz de palhaço e enfeite sua bike com fitas brancas da PAZ!”, pedem os organizadores em redes sociais.

Segundo eles, quem não pedala também está convidado a participar: “Esse é um momento de união e reflexão e todas as pessoas estão convidadas a acompanhar o percurso, que será feito de forma lenta e com muito diálogo. Venham crianças, idosos, mães, filhos, pets, pessoas com deficiência… para esse momento de união e comunhão à vida! Atividades artísticas são bem vindas e farão parte das homenagens nesta noite mágica”.

Conhecida como “Miss Jujuba”, a artista da Venezuela era nômade, bonequeira, palhaça e cicloviajante. Em sua biografia do Instagram consta a seguinte frase: “Minha casa é o movimento”.

Para os organizadores, Julieta é “mais uma vítima de uma sociedade que não permite que mulheres sejam livres”. Outras cidades do país e do mundo estão organizando eventos em homenagem à artista. (Foto: Reprodução_

Serviço:

Data: 12/01/2024

Concentração: 18h30, na Praça Brasil, Vila Santa Cecília, Volta Redonda

Saída: 19h

Destino: Praça da ETPC