VR: mulher é detida por exercício ilegal da profissão de terapeuta

Uma mulher de 30 anos foi detida na quinta-feira (11) por exercer de forma ilegal a profissão de terapeuta ocupacional em uma clínica do bairro Aterrado, em Volta Redonda. A mãe de uma criança de 6 anos com autismo fez uma denúncia ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito-RJ). De acordo com a Polícia Civil, ela desconfiou de alguns procedimentos e descobriu que a mulher não estava registrada no conselho. A Polícia Civil informou ainda que a clínica é credenciada a um plano de saúde. Ao portal g1, a mãe da criança disse que desconfiou após pedir um relatório para levar na neuropediatra do filho, que, segundo ela, veio “bastante vago e com apenas 10 linhas, sem chegar a um diagnóstico concreto”.