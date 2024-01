Foragido da Justiça por tráfico é preso em Barra do Piraí

Policiais militares, com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam no Bairro Oficina Velha, em Barra do Piraí, um foragido da Justiça, de 29 anos. Na abordagem ele estava em poder de uma moto, que foi apreendida por agentes da Guarda Municipal de Barra do Piraí.

Contra ele constava um mandado de prisão condenatória, expedido pela 2ª Vara Criminal de Barra do Piraí, por Tráfico de Drogas, sendo condenado a 08 anos de reclusão em regime fechado.

O criminoso foi levado junto com a moto, à Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, onde foi cumprido mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.