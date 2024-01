Um homem de 31 anos foi preso na noite de sexta-feira (12) por descumprir medida protetiva expedida pela Justiça a favor de sua ex-companheira, de 29 anos, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

A mulher acionou a PM denunciando que o ex estava em um Corsa branco perto de um ponto de ônibus ao lado do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília. Quando os policiais chegaram ao local, ela já havia embarcado em um ônibus com destino ao Santo Agostinho.

Os agentes do Programa Segurança Presente entraram em contato com a vítima que informou que o ex-companheiro estava seguindo o ônibus. O carro foi identificado nas proximidades da rodoviária e interceptado na Avenida Lucas Evangelista, quando o suspeito parou na margem oposta ao ponto onde o ônibus fez uma parada, ao lado da prefeitura.

Dentro do carro, os policiais encontraram um celular que, segundo a vítima, foi tomado dela no dia em que sofreu agressões físicas. Eles foram levados para a Delegacia de polícia da cidade para o registro da ocorrência. O homem teve a prisão confirmada por descumprimento de medida protetiva de urgência. (Foto: Polícia Militar)