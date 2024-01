Homem flagrado com pistola furtada na cintura é preso em Valença

Um homem de 34 anos foi preso na sexta-feira (12), com uma pistola 9mm na cintura, na RJ-147, em frente ao Destacamento de policiamento Ostensivo de Parapeúna. O homem foi flagrado com a arma após o veículo em que ele estava, um Renault Duster, receber ordem de parada na rodovia.

O suspeito disse aos agentes que furtou a arma, municiada com 12 balas, no apartamento de um homem de 40 anos, no bairro São Cristóvão , em Valença. Ele foi indiciado por furto e porte ilegal de arma de fogo.

O dono da pistola esteve na delegacia e informou ter esquecido a arma no carro no dia anterior, quando veio para Volta Redonda. Ele também apresentou o registro da arma.