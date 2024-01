Por conta das fortes chuvas que atingiram Barra Mansa na noite de sexta-feira (12), algumas localidades tiveram o abastecimento de água afetado, segundo informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM).

ETA Colônia

Em consequência da elevação do Rio Bananal, houve o rompimento da tubulação que está interligada à bomba submersa de captação de água bruta para a ETA Colônia; isso provocou a interrupção da operação e da distribuição de água na localidade. As equipes de manutenção estão em alerta para a realização do reparo, mas até o momento a ação não foi possível devido ao alto nível do rio. A autarquia está acompanhando a situação para que logo a equipe acesse o local e realize o trabalho.

Morro do Cruzeiro

Já um problema na rede elétrica interrompeu o funcionamento da bomba do Morro do Cruzeiro; a mesma também abastece a Travessa Boa Esperança e a Rua Melchior Porto Nunes, no Verbo Divino. O serviço de reparo foi solicitado no início da manhã deste sábado (13) e a equipe da concessionária Light é aguardada.

Vila Brígida

Outro local afetado é a Vila Brígida, onde uma tubulação foi rompida durante a chuva, no final da Rua Francisco Gomes. Alguns pontos da Vila Nova e da Água Limpa também estão com fornecimento interrompido por conta disso. A equipe do Saae já está no local e o serviço está em fase de conclusão.

O Saae pede a compreensão de todos e solicita o uso consciente da água, evitando maiores transtornos.