Voltaço anuncia contratação do atacante Vini Moura para 2024

O Volta Redonda Futebol Clube anuncia a contratação do atacante Vini Moura, que chega ao Tricolor de Aço após atuar no ano passado por Ypiranga/RS e Concórdia/SC. O atleta, de 25 anos, vem para a sua primeira passagem no futebol do Rio de Janeiro e é o oitavo reforço confirmado para a temporada 2024.

Vini Moura chegou ao Concórdia em 2020 e disputou 68 partidas pela equipe catarinense, sendo 38 jogos em 2023. Ele ainda possui passagens por Paraná Clube e São José/RS.

O atleta assinou vínculo com o Esquadrão de Aço até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro, com opção de compra após a competição.

Em 2024, o Volta Redonda disputará o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa Rio. A estreia no estadual será no dia 18 de janeiro, contra o Fluminense, às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira.