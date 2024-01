VR: Dom Bosco recebe força-tarefa de combate ao Aedes Aegypti

Ação neste sábado aconteceu no Dom Bosco; equipes estão realizando vistorias por todo o município

A Prefeitura de Volta Redonda está intensificando os trabalhos de prevenção e combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. O trabalho é feito durante todo ano na cidade e, agora, as vitorias são intensificadas, principalmente nos bairros com maior incidência de casos notificados das doenças.

O segundo bairro a receber a iniciativa foi o Dom Bosco, onde a força-tarefa que começou na sexta-feira (12) seguiu até este sábado (13). A ação faz parte da campanha “10 minutos Contra a Dengue”, que chegará a todos os bairros do município nas próximas semanas. Durante os dois dias 291

casas receberam a visita dos agentes de endemia, resultando na identificação de 39 focos do mosquito Aedes aegypti. O trabalho foi interrompido mais cedo neste sábado, devido à forte chuva que atingiu a cidade.

O mutirão contou com a presença de 60 funcionários das secretarias de Saúde (SMS) e Infraestrutura (SMI), que atuaram vistoriando as residências para eliminação de criadouros do mosquito e realizando ações de limpeza urbana e descarte de entulho.

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaina Soledad, ressaltou que as equipes estão orientando os moradores sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito.

“Precisamos mobilizar a população a tirar pelo menos dez minutos para vistoriar os seus imóveis. As ações contra o Aedes são uma responsabilidade de todos. Temos que nos unir no combate a esse mosquito. Uma atitude simples e rápida pode ajudar a todos. A prefeitura faz a sua parte, mas a população também precisa fazer colaborar nessa batalha”, disse.

A ação está sendo realizada de forma integrada entre as equipes das secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Infraestrutura (SMI). Os agentes de endemia da SMS apontaram para os moradores possíveis locais que possam servir de criadouros para o Aedes e entregaram panfletos informativos com dicas e orientações sobre prevenção ao mosquito, durante as vistorias realizadas nas residências.

Já a equipe de Infraestrutura (SMI) promoveu ações de limpeza urbana, como roçada, capina e retirada de entulho. Foram disponibilizadas três retroescavadeiras, dez caçambas e seis caminhões para que os moradores depositassem materiais inutilizados e que acabam se tornando criadouro do Aedes aegypti.

Entre as principais orientações para afastar o Aedes Aegypti estão manter as garrafas vazias viradas para baixo; não deixar entulho no quintal ou nas ruas e varrer diariamente a água parada; cobrir as caixas d’água, poços ou piscinas e manter as calhas de água limpas; colocar terra ou areia nos pratos dos vasos das plantas; guardar pneus em locais cobertos, longe da chuva; e outras ações simples que podem ajudar.

Fumacê UBV

Além da força-tarefa, a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaina Soledad, destacou que o fumacê UBV (Ultrabaixo Volume) iniciou nesta semana a programação nos bairros.

“Com o apoio da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (SVEA), do Governo do Estado, o fumacê UBV começou a circular nos bairros para bloquear a transmissão do mosquito da dengue. O fumacê vai permanecer em Volta Redonda durante três semanas, visitando outras localidades. Toda a programação será divulgada nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr)”, comentou a coordenadora. Fotos de divulgação