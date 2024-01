BM: Mulher é agredida com faca e marreta por ex-companheiro em Rialto

Um homem de 30 anos está sendo procurado pela polícia por suspeita de agredir a ex-companheira na manhã deste domingo (14) no distrito de Rialto, em Barra Mansa. A vítima de 27 anos deu entrada em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia.

Aos policiais militares, a mulher contou que foi agredida com faca e marreta pelo suspeito por ele não aceitar o término da relação. De acordo com as primeiras informações, ela não corre risco de morte.

O caso foi registrado na delegacia da cidade. Mesmo não sendo encontrado, o suspeito foi autuado por tentativa de homicídio e violência doméstica.