A polícia Militar prendeu no final da manhã deste domingo (14), na Rua Vereador Sebastião de Carvalho, no bairro Areal, em Barra do Piraí, um jovem de 23 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas na localidade.

Os agentes foram ao endereço após denúncias sobre um jovem que estaria usando sua casa como depósito para guardar drogas para uma facção criminosa.

No imóvel foram apreendidos 408 pinos plásticos com cocaína, 119 pedras de crack e três tiras de maconha.

O rapaz e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis.