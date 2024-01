PM recupera bicicleta furtada no bairro Volta Grande

A Polícia Militar recuperou na tarde de sábado (13), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, uma bicicleta que havia sido furtada momentos antes no bairro Volta Grande. O crime ocorreu nas proximidades de um mercado na Rua Bartolomeu Bueno da Silveira, enquanto a vítima fazia compras no estabelecimento.

Segundo a PM, a dona da bicicleta tem 36 anos. Após registro na delegacia, os agentes realizaram patrulhamento pelo Morro da Conquista, no Santo Agostinho, bairro perto onde ocorreu o furto, e avistaram dois homens montados na bicicleta levada. Ao avistarem a guarnição, eles abandonaram o veículo e desceram um escadão do morro.

Os policiais até fizeram buscas pela dupla, mas os suspeitos não foram encontrados. Os policiais fizeram contato com a dona e voltaram novamente à delegacia para realizar registro de recuperação da bicicleta. (Foto: PM/Divulgação)