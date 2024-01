Um carro bateu e pegou fogo na madrugada deste domingo (14) na BR-393 (Lúcio Meira), em Volta Redonda. O acidente foi na altura do bairro Jardim Amália.

No momento desta publicação, não havia informações sobre feridos. O Corpo de Bombeiros foi até o local e controlou as chamas. O tráfego não chegou a ser afetado por conta do horário.